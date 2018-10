Premio di fotografia Aldo Nascimben: sabato l'annuncio dei vincitori

Sabato 20 ottobre alle ore 17 presso lo spazio foyer del S.Artemio - sede della Provincia di Treviso avverrà la cerimonia di premiazione e l'inaugurazione della mostra degli autori che hanno partecipato alla ventesima edizione del premio di fotografia Aldo Nascimben.

Il premio, inserito nel cartellone di Reteventi cultura 2018, è organizzato da Fast-Foto, archivio storico trevigiano della Provincia di Treviso, in collaborazione con la signora Giovanna La Scala Nascimben. Nell'occasione si potrà visitare anche la mostra permanente con fotografie di Aldo Nascimben allestita al piano superiore del foyer. Il premio quest'anno presenta una novità importante: è stato rivolto esclusivamente agli studenti delle classi quarta e quinta delle scuole superiori della provincia di Treviso, iscritti all'anno scolastico 2017-2018. Aldo Nascimben (1912-1997), cineasta e fotografo trevigiano, fondatore del Cine Club Treviso, ha collaborato con Guido Piovene alla realizzazione dei programmi sperimentali a colori per la Rai ed è stato direttore della fotografia in numerosi documentari di Folco Quilici. E' da ricordare che Aldo Nascimben ha lasciato al Fast il suo archivio privato costituito da delicate immagini agresti, da foto della città di Treviso nel periodo che va dagli anni trenta alla seconda Guerra Mondiale e dei luoghi del mondo che percorse nel periodo in cui collaborò con Folco Quilici alla realizzazione di filmati memorabili. Il fondo è costituito da 1618 immagini (400 negativi su pellicola bianco/nero e colore e 1218 diacolor). Attento e sensibile alle problematiche dei giovani, ha lui stesso voluto la creazione di questo Premio, ora intitolato alla sua memoria.