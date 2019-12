Premio Letterario San Paolo 2020 - XXII Edizione

NOI SAN PAOLO APS di Treviso indice la XXII Edizione del PREMIO LETTERARIO SAN PAOLO 2020 sul tema VOLTI DELLA VITTORIA

conquista successo illusione fortuna speranza

Ogni concorrente può partecipare, con un'opera inedita e mai premiata, a una o più delle seguenti sezioni:

SEZIONE A - RACCONTO (max. 10.000 caratteri spazi inclusi)

SEZIONE B - POESIA IN ITALIANO (max. 40 versi)

SEZIONE C - POESIA IN UN DIALETTO VENETO con traduzione in lingua italiana

SEZIONE D - RACCONTO (max.8.000 caratteri spazi inclusi) per STUDENTI di:

• D1 Scuola primaria

• D2 Scuola secondaria 1° grado

• D3 Scuola secondaria 2° grado.

Le opere, in 5 copie anonime vanno inserire in una busta con:

1) una banconota di 5 euro (10 euro se si partecipa a 2 o 3 sezioni) oppure la copia del versamento sul c/c bancario intestato a Noi San Paolo APS IBAN IT60 H030 6909 6061 0000 0154 577 come contributo spese per l' organizzazione.

Per gli studenti della sez. D e per i residenti all’estero la partecipazione è gratuita.

2) la scheda di partecipazione. Si può anche scaricare anche da www.premioletterariosanpaolo.it

oppure si può utilizzare un foglio semplice con i seguenti dati: Cognome - Nome - Data di nascita - Indirizzo -Telefono - Email - Titolo dell'opera - Sezione - Dichiarazione di opera personale, inedita e mai premiata - Firma (per i minorenni, firma anche di un genitore).

Per gli studenti indicare anche nome e luogo della scuola e classe. Sono esclusi lavori di gruppo

I dati personali saranno trattati a norma di legge e saranno comunque utilizzati solo per l'espletamento del Concorso.

Scadenza per l’invio delle opere

MARTEDI’ 10 MARZO 2020

Inviare (o recapitare anche a mano) le buste al seguente indirizzo:

PREMIO LETTERARIO SAN PAOLO

c/o Cesaroni Luigi - Viale Nazioni Unite,71 - 31100 Treviso

Farà fede il timbro postale. Sarà data conferma per email o per tel. dell’ avvenuta consegna dell’opera.

I PREMI

• Al primo classificato delle sezioni A-B-C, un buono di 200 € per acquisti in rete.

• Al primo classificato delle sezioni D1-D2-D3, un buono di 150 € per acquisti in rete.

Ai primi tre classificati di ogni sezione (e ad eventuali segnalati): opere d'arte donate da artisti trevigiani, libri, ceramica del Premio, attestati di merito.

Le opere premiate e segnalate saranno pubblicate a cura della stamperia della Provincia di Treviso.

Il giudizio della giuria, composta per ogni sezione da esponenti del mondo culturale trevigiano, è insindacabile. I testi inviati non saranno restituiti.

I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori o da persone delegate.

La premiazione avrà luogo SABATO 23 MAGGIO 2020 ORE 16.30 all' Auditorium Museo Santa Caterina Treviso.

Il programma dell’evento sarà pubblicato nel sito www.premioletterariosanpaolo.it

Ulteriori informazioni possono essere richieste:

o per email a premioletterario@noisanpaolo.it

o per tel. o whatsapp 328 3237956