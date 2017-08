Presentazione del libro "Buddhismo" con la nipponista Rossella Marangoni

Torna a Treviso la nipponista Rossella Marangoni, in un evento dedicato esclusivamente ai soci ordinari NB 2017. La Dott.ssa Marangoni presenterà il suo nuovo libro, "Buddhismo", parlando dei suoi contenuti e introducendo al pubblico questa religione, che assomiglia più ad una filosofia di vita. Insieme a lei Roberta Ceolin, studiosa del mondo indiano di origine veneziana, presenterà la ricchezza dei volti del buddhismo in Asia.



Sarà possibile porre domande, acquistare il libro e farlo firmare dall'autrice, approfondire assieme a lei questa bellissima tematica. Un appuntamento unico e imperdibile, con il patrocinio di AsiaTeatro. La presentazione avrà luogo presso la sede associativa, in Via San Nicolò 15, Treviso, e l'accesso sarà riservato esclusivamente ai soci ordinari Nipponbashi 2017. Se non avete la tessera, potete farla direttamente suhttps://goo.gl/Qv1i92