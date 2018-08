Presentazione Corso Mindfulness MBSR - Mindfulness Based Stress Reduction - Corso di riduzione dello stress basato sulla consapevolezza.



Date del corso:

Corso serale | Martedì 20,00 - 22,30

2, 9, 23, 30 Ottobre

6, 13, 20, 27 Novembre



Corso mattino | Mercoledì 9,30 - 12,00

3, 10, 24, 31 Ottobre

7, 14, 21, 28 Novembre



Giornata intensiva (per entrambi i corsi):

18 Novembre | 9,00 - 17,00



L’MBSR è il programma di riduzione dello stress basato sulla Mindfulness che dal 1979 è dedicato a chi sente il bisogno di prendersi cura di se stesso e gestire lo stress. E' il primo programma di Mindfulness e ancora oggi il più consolidato e validato scientificamente. E’ indicato per chiunque si trovi a vivere un momento difficile ma anche a chi sente la necessità riprendere in mano la propria vita e ritrovarne un senso più ampio.



Il corso è tenuto da Anna Li Vecchi, insegnante di mindfullness abilitata all’insegnamento dell’MBSR dal Center for Mindfuness, in Medicine, HealthCare and Society dell’Università del Massachusetts.



Maggiori informazioni:

+39 339 4415022

info@itacamindfulness.com

www.itacamindfulness.com



“La consapevolezza è il viaggio di tutta una vita su un cammino che alla fine non porta da nessuna parte: solo a scoprire chi sei".

Jon Kabat-Zinn