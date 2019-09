Presentazione "De Gustibus" - 3^ edizione

E’ finalmente uscito il bando per la 3^ edizione 2019/20 di De Gustibus, Premio letterario a tema per racconti brevi e poesie.



Studia e Ciberie ti invitano alla presentazione che si svolgerà venerdì 4 ottobre alle ore 19 presso l’Agriristorante “Al Redentor” di S. Biagio di Callalta via Verdi 4 col seguente programma:



- "Da leccarsi le dita" - le novità della 3^ edizione del Premio De Gustibus 2019/20



- Studia, Ciberie & C. Gli organizzatori si presentano



- Proiezione del trailer "Senzafiltro"



- Tromba. Sordine, effetti e manutenzione. Presentazione del volume del m° Gastone Bortoloso.

- Aperitivo-cena e Musica Jazz - 2et. Gastone Bortoloso (tromba) e Fania Zanforlin (voce)



Per l'aperitivo-cena è necessaria la prenotazione entro e non oltre il giorno 2 ottobre p.v. (Costo 25 euro a persona).

Per info e prenotazioni:

info@associazionestudia.it

cell.: 3484461646



Vi aspettiamo numerosi!

Lo Staff di Studia