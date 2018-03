Ballo e lezioni per tutti e presentazione del libro “Il Tango Argentino” scritto da Remo e Silvia



Lezioni gratuite con i seguenti orari

alle ore 15.00 ballo liscio

alle ore 16.00 boogie woogie e Rock and Roll

alle ore 17.00 Salsa Bachata e Kizomba

alle ore 18.00 tango argentino

I maestri e autori del libro:



Remo

Diplomato in Danze Standard, Danze Latino Americane, Danze Caraibiche, Ballo da Sala, Liscio Unificato, Tango Argentino, Danze Jazz, Rock and Roll, Boogie Woogie, Country, Choreographic Team, Direttore di gara, Verbalizzatore e Preparatore D'Esame.

Dopo una carriera da ballerino, con ottimi risultati, nel 1997 passa al professionismo, in coppia con la Maestra Chiara Ferlin, partecipa alla trasmissione "Campioni di Ballo", su Rete 4, guadagnandosi la finale.

Nel 1998 si classifica in finale ai Campionati Italiani Assoluti Danze Caraibiche.

Nel 1999 si guadagna ancora la finale ai Campionati Italiani e viene invitato a Canale 5 per un'altra edizione di "Campioni di Ballo".



Silvia

Ha studiato Danza Classica e Moderna, poi si è avvicinata ai balli di coppia dove si è diplomata in Danze Jazz, Danze Caraibiche, Tango Argentino, Danze Standard, Latino Americane, Latin Hustle, LIscio Unificato e Ballo da Sala.



Dopo anni di lavoro come insegnanti, tornano in pista assieme per disputare i Campionati Italiani. Il 21 Giugno a Frosinone raggiungono la finale su tutte le discipline caraibiche, sul podio ben tre volte con un secondo e un terzo posto e VINCONO IL CAMPIONATO ITALIANO 2008 DI LATIN HUSTLE.

Il 21 Febbraio 2009 Remo e Silvia hanno ben collaudato la pista e il loro affiatamento li porta a vincere il Campionato Italiano di Salsa Cubana, Salsa Portoricana, Bachata, Merengue e Latin Hustle.

Il 27 Febbraio 2010 Remo e Silvia, si riconfermano Campioni Italiani Assoluti, vincendo ancora tutti e cinque i Balli Caraibici, inoltre si cementano anche nella competizione del Tango Argentino, che studiano da anni ,aggiudicandosi il quarto posto con la combinata argentina, tango, Milonga e Vals e un settimo posto con il Tango D'Escenario.

Il 24 Febbraio 2011, per la prima volta in Italia, si disputano i Campionati del Mondo di Danze Caraibiche e Tango Argentino,come dire fatto apposta per Remo e Silvia, visto che sono proprio le loro discipline. Le aspettative non deludono, e alla fine campionato, Remo Lorenzon e Silvia Roncolato, sono i Campioni del Mondo 2011,di Salsa Portoricana e di Caribbean Show Dance e.... Vice Campioni del Mondo sulla combinata Argentina ( Tango Argentino, Milonga e Vals). Ottimo anche il 2° posto con il merengue il 3° posto con il Latin Hustle e 4° posto su SalsA Cubana e Bachata.

Il 27 Febbraio, senza perder tempo, si disputano i Campionati Italiani 2011.



Per maggiori informazioni:

Overdance

Via F.lli Rosselli, 17/24 Villorba 31020 (TV) Italia Tel scuola +39 0422 918457 Cell. Remo Lorenzon 3472629381 remo.lorenzon@gmail.com www.overdance.it