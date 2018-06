Mercoledì 27 giugno, alle ore 21.00, presso la Biblioteca Multimediale di Farra di Soligo si terrà la presentazione del fumetto “1918: Solstizio d’Estate” scritto e disegnato dal giovane Damiano Boscaratto, che sarà presente alla serata. L'evento si colloca nell'ambito delle attività messe in programma dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Farra di Soligo in occasione della ricorrenza del Centenario della Grande Guerra. “Un grande lavoro redatto e disegnato da un giovane ventottenne fumettista e appassionato di storia, che attraverso la tecnica del fumetto ha rappresentato le storie di alcuni soldati Italiani impegnati nella battaglia del Solstizio che si è tenuta nel Giugno del 1918, nella speranza che questo strumento di disegno possa contribuire a diffondere la memoria di questo evento anche tra le nuove generazioni” - dichiara Mattia Perencin, Assessore alla Cultura, che prosegue - “ringrazio l'autore, Damiano Boscaratto, per questa possibilità, per la presenza e la sua disponibilità. L'ingresso sarà libero.