Presentazione del romanzo 'Il vento, racconto di una canzone' di Vincenzo Elviretti

Il giorno sabato 21 dicembre 2019 alle ore 18 presso la Libreria San Leonardo di Treviso (Piazza Santa Maria dei Battuti 16, t. 0422.574100) avrà luogo la presentazione de 'Il vento racconto di una canzone' (Catartica Edizioni) alla presenza dell'autore Vincenzo Elviretti che dialogherà con Alberto Leoncini.

La tranquilla cittadina di Bellegra (Roma) viene scossa da un efferato delitto che si ripercuote anche in una compagnia di amici con la passione della musica... Dopo l'opera prima 'Pietre, racconti di provincia', Elviretti pubblica il suo primo romanzo ripercorrendo luoghi, atmosfere e intrighi di una provincia che, nell'era di internet e dei social, vive un passaggio dimensionale da microcosmo a proiezione locale del 'villaggio globale'. Un appuntamento da non perdere per riscoprire la dimensione letteraria del quotidiano.