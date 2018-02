Presentazione del libro “Amare fa la differenza”

“Amare fa la differenza – Maschile e Femminile in missione speciale” è il titolo del nuovo libro di Giuliana Di Chiara (Tau Editrice), in prima presentazione alla Libreria Paoline di Treviso. Le tematiche sono quelle dell'amore di coppia e della differenza tra luci ed ombre della quotidianità, fatiche e ripartenze, responsabilità vicendevoli. Dialoga con l'autrice don Sandro Dalle Fratte, direttore dell'Ufficio Famiglia diocesano e Responsabile della Commissione Triveneta di Pastorale Familiare. Appuntamento a venerdì 9 febbraio alle ore 18:00 in Piazza Duomo presso la Libreria Paoline.