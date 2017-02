Presentazione del libro "La battaglia di Vidor nella Grande Guerra"

Serata di presentazione del libro di Dario Bordin ed Ezio Tormena "La battaglia di Vidor nella Grande Guerra" - ricorrenza del Centenario. Condurrà l'evento Elvira Fantin. Evento in collaborazione con amministrazione comunale di Vidor, Pro Loco La Vidorese, Gruppo Alpini di Vidor e Associazione Grazie Qdp Onlus. "10 novembre 1917. Una data come tante nell'immensa tragedia della Grande Guerra. Una data che per i paesi a ridosso del Piave ha segnato l'inizio dell'invasione austro-tedesca a seguito della rotta di Caporetto. Quel giorno le truppe tedesche puntavano a superare di slancio il ponte di Vidor (l'ultimo ancora in piedi) e dilagare velocemente nella ricca pianura veneta. Ma la tenace resistenza di Alpini, Bersaglieri e Arditi schierati a Vidor, fermò per la prima volta dopo Caporetto la vittoriosa avanzata tedesca. Questo libro racconta per la prima volta in maniera chiara e dettagliata non solo lo svolgersi della Battaglia di Vidor, ma anche la vigilia e le fasi successive allo scontro. Emergono così dall'oblio degli archivi fatti inediti e poco noti, che rendono il giusto omaggio ai tanti ragazzi che quel giorno si immolarono per la salvezza della Patria."