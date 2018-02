Presentazione libro "Il mondo di cristallo - La terra, l'uomo, la crisi ambientale"

Venerdì 16 febbraio, alle ore 18.00, sarà ospite della libreria Feltrinelli il naturalista bolognese Gabriele Bertacchini, con il suo ultimo libro “Il mondo di cristallo – la Terra, l’uomo, la crisi ambientale”, edito da Robin edizioni. Il libro si presenta come una delicata finestra sul mondo della natura e una riflessione sulle attuali emergenze ambientali. In un tempo che corre sempre più veloce, l’uomo si è distaccato dalla Terra e dalle sottili energie che ne alimentano l’esistenza, rifugiandosi a vivere in un “mondo virtuale”, estremamente fragile, che impedisce di vedere e comprendere appieno quanto avviene al di fuori. Nuove “leggi” inventate hanno preso il posto di quelle reali e si sono fatte strada tra le “città”. L’incontro è un’occasione per fermarsi un istante ad osservare la vita con tutte le sue forme silenziose, lasciandosi sorprendere, per poi ragionare sulla nostra società e sulle contemporanee problematiche ambientali, viste secondo una visione olistica d’insieme che passa attraverso i limiti fisici ed ecologici dello sviluppo.

La partecipazione è libera.



Link al booktrailer: https://www.youtube.com/watch?v=tsIThR-VxVg