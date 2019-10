Il nuovo libro di Giuseppe Cotturri sarà presentato alla libreria Feltrinelli

La presentazione dell'ultimo libro di Giuseppe Cotturri, “Romanzo popolare. Costituzione e cittadini nell'Italia repubblicana”, mercoledì 30 ottobre alle ore 17.30 alla libreria Feltrinelli di Treviso, sarà l'occasione per riflettere sul valore della Costituzione italiana.

L'incontro è promosso dal coordinamento trevigiano di Cittadinanzattiva, movimento di partecipazione civica che opera in Italia e Europa per la promozione e la tutela dei diritti, la cura dei beni comuni, il sostegno alle persone in condizioni di debolezza. Interverranno all'incontro in Feltrinelli (in via Antonio Canova, all'angolo con piazza Duomo a Treviso): Giuseppe Goisis, filosofo politico, che parlerà di Costituzione italiana, dei Trattati dell'Unione europea e dell'Onu; Francesco Rocco di Cittadinanzattiva Treviso che si occuperà di diritti delle persone; Marco De Sabbata (direttore dell'Inps di Treviso) e Michele Fanello (presidente e amministratore delegato di Sanitanova) che rifletteranno sulle due grandi angosce che attanagliano il futuro delle persone, ossia la sicurezza sociale (pensione) e i timori su qualità e quantità delle prestazioni sanitarie pubbliche. Cotturri, già docente dell'Università di Bari dove ha insegnato Sociologia dei fenomeni e delle politiche di diritto, nel libro scrive che la nostra Costituzione è bella, ma è tempo di passare “dalla Repubblica dei partiti a quella dei cittadini”. Questa per realizzarsi deve rendere concretamente fruibili e godibili i diritti che essa stabilisce per tutti, sia in modo collettivo, come sistema Paese, sia come singoli cittadini.