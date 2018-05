Si terrà venerdì 1 Giugno alla ore 20.45 presso il centro Parrochiale di Soligo di Viale Bon Bozzolla, dopo il successo del Marzo scorso a Farra, la seconda presentazione del libro “I caduti della Grande Guerra di Farra di Soligo” scritto a quattro mani da Mattia Perencin e Massimiliano Guglielmi.

Un anno di lavoro per i due giovani appassionati di storia locale che attraverso documenti e foto in gran parte inedite, hanno voluto offrire un ulteriore contributo alla ricostruzione di una pagina di storia locale che è stata la più tragica per le popolazioni del Quartier del Piave e in particolare per il Comune di Farra di Soligo: il Primo conflitto mondiale. “Il libro rende inoltre omaggio ai tanti ragazzi partiti da Col San Martino, Farra di Soligo e Soligo, con un fardello nel cuore ben più pesante di quello che si portavano nello zaino. Giovani che hanno lasciato le loro case e i loro affetti con l’idea di “tornare presto”, con il pensiero rivolto ai lavori da terminare al rientro, al vigneto da "zerpir o vendemar", "ai lavori in te la stala", ai contratti da rifare quando "vegnarà San Martin". I loro sogni invece si sono infranti per sempre sul Carso, sul Monte Grappa, in fondo al mare o al freddo di una baracca in prigionia.

Sono infatti ben 180 i soldati caduti e mai ritornati in Paese” - raccontano i due autori Perencin e Guglielmi, che continuano: “Da appassionati di storia locale, abbiamo convenuto su come purtroppo si stia perdendo la memoria storica di molti tragici fatti avvenuti durante la Prima guerra mondiale. Abbiamo voluto rendere omaggio a tutti quei valorosi soldati del Comune di Farra di Soligo caduti per la Patria". Il libro è stato consegnato anche al Cardinale Beniamino Stella a Roma che ha perso il nonno materno in guerra originario di Posmon a Col San Martino. Il libro è il frutto di una lunga ricerca di documenti riguardanti la storia personale dei singoli militari ed arricchito anche di molte foto inedite di Farra, Soligo e Col San Martino. L'incontro di Venerdì sera sarà presentato da Afra Tubia e vedrà la partecipazione del locale coro San Lorenzo.