Presentazione del libro "Il quarto elemento, la buona fantasia"

L’evoluzione del mondo del lavoro richiede una nuova centralità dell’individuo, protagonista non solo del proprio agire (come singolo e in gruppo), ma anche della propria crescita. Paradossalmente il rugby negli ultimi anni ha chiesto ai propri giocatori lo stesso tipo di crescita. A una specializzazione sempre più raffinata, si è affiancata la necessità di disporre di competenze trasversali e di un atteggiamento di collaborazione che faccia i conti non solo con il cuore, ma anche con l’efficacia. Non è più sufficiente adattarsi passivamente a un sistema che ci viene proposto dall’alto, per quanto esso sia raffinato ed efficace. L’ordine (inteso come obiettivo del nostro agire) non ci può essere imposto e per farlo nostro dobbiamo essere preparati, ma anche abbracciare con convinzione un atteggiamento di apertura ed espansione che spesso risulta motivo di intima soddisfazione: la vera fonte di energia in grado di spingerci avanti.

Questo vale nella vita così come nel mondo del lavoro, dove le competenze trasversali richieste dall’Industria 4.0 sono sempre più vicine a quelle che si acquisiscono attraverso le esperienze personali. Il libro di Paolo Marta, rugbista e ingegnere, parla di ordine, rispetto delle regole, impegno, ma soprattutto di espansione. Non è un libro “preciso”, non vuole esserlo, né tantomeno contiene ricette. É piuttosto una provocazione finalizzata a promuovere punti di vista diversi in grado di ribaltare concetti e schemi, a volte comodi e talvolta rigidi, che spesso caratterizzano le strutture e la vita dell’impresa e non solo.

Modera l’incontro il giornalista Danilo Guerretta e con la partecipazione di Deborah Compagnoni.

Per informazioni: Tel. 0422 916469 | E-mail: risorseumane@unisef.it