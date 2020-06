Presentazione del libro "Io sono bella" di Stella Pecollo

La celebrazione dell’unicità e della bellezza raccontata in modo autentico, ironico e tagliente, da una donna che dopo un percorso di lavoro su sé stessa, ha deciso di urlare al mondo la sua verità: IO SONO BELLA. Stella Pecollo si è imposta, scontrandosi con i canoni decisi dalla società e contrastando il body shaming.



Martedì 9 giugno, alle ore 21, l'agenzia di organizzazione eventi di Treviso presenterà #live in diretta Facebook (Giuliamaria Dotto - pr, comunicazione, eventi) e YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCBAtl-TuOvbh9HWmH91KonA) il libro di Stella Pecollo edito da Sperling & Kupfer. Un racconto molto personale che coincide con la storia di una lotta: la battaglia al pregiudizio, al bodyshaming e alla «grassofobia» che Stella ha cominciato a sostenere fin da bambina.



Stella Pecollo, nata a Savona nel 1985, ha iniziato a recitare fin da piccola. Ha vissuto a New York e a Londra per lunghi periodi, durante i quali ha seguito corsi di recitazione, svolto lavori improbabili e preso parte a grosse produzioni cinematografiche. Ballerina di Burlesque e Tap Dance, è stata anche conduttrice ra-diofonica. Recentemente ha fatto parte del cast del musical La fabbrica di cioccolato, della serie TV ExtraVergine, diretta da Roberta Torre, e di Siberia di Abel Ferrara.