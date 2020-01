Presentazione del libro "Mai molestin. Mai più violenze"

Mai Molestin Tour continua.

Venerdì 24 gennaio alle ore 18.00 presso la libreria UBIK ci sarà la presentazione del libro Mai Molestin. Mai piu' violenze. Il libro è curato e illustrato da Pietro Vanessi, pubblicato da Officina Grafica Edizioni con introduzione e patrocinio di Moica. Si tratta della raccolta di scritti e pensieri di donne comuni contro la violenza e il femminicidio, intervallati dalla satira di Pietro Vanessi, con le sue vignette... che non strappano sorrisi!



Questa antologia, racchiude in sé una mole considerevole di appunti, opinioni, poesie, aforismi, racconti, saggi... tutti accomunati da una potenza espressiva che ha dell’incredibile: a volte leggera come una piuma e a volte pesante come un coltello conficcato nella schiena.

Un libro collettivo dunque, scritto da sessantanove donne per lo più sconosciute tra loro, sul tema del femminicidio e della violenza di genere. Un tema che, ancora oggi risulta drammaticamente attuale.

Donne “comuni” di cui non sappiamo età, religione, posizione sociale, se sono single, maritate, vedove... appena un nome e cognome, lo stesso che leggerete in calce ad ogni pezzo.



Un libro fatto col cuore: originale, mai scontato, fortemente partecipato: estremamente sincero, crudo e... poetico al tempo stesso. Un libro fatto da donne e lo si percepisce da ogni singola riga.



Un libro di cui essere fieri, indipendentemente dal fatto di essere donne o uomini. Perché si parla di un’opera che “trasuda umanità”, realizzato grazie alla massiccia partecipazione di tante persone che hanno dimostrato che, ancora una volta, da soli si ottiene poco mentre l’unione fa la forza ...e la differenza. E prima o poi, un giorno, arriveremo a capirlo tutti.



In Ubik sarà presente il responsabile editoriale che racconterà come e perchè è stato deciso di pubblicare Mai Molestin. Interverrà Laura Piva Pezzato, presidente regionale di Moica Veneto e componente del consiglio nazionale. Vi saranno letture di brani live e proiezione di un video realizzato da Pietro Vanessi sulla violenza contro le donne.

Le prossime tappe del Mai molestin tour sono: Milano 27 gennaio; Brescia 18 marzo e poi a seguire.

Vi aspettiamo!