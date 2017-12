Presentazione del libro "Passione Nera" @Spazio Paraggi

Lunedì 29 gennaio 2018 alle ore 20.30 Spazio Paraggi è lieto di ospitare la presentazione del libro "Passione Nera" (Edizioni Il Foglio), scritto da Claudio Mangolini (giornalista freelance/musicista) e Flaminia Bolzan (criminologa/psicologa). Moderatrice dell'incontro Annamaria Susca, che con il suo stile da diva del noir, avrà il compito di guidare i presenti lungo le strade misteriose del cinema di genere. Tra un calice di prosecco e una tartina, ci sarà la possibilità di acquistare il libro, con dedica personalizzata.



“Passione nera: i volti della violenza nel cinema italiano d'autore”, nasce come una sorta di scherzo dopo uno scambio di missive tra i due autori. Lo scopo di questo saggio è quello di avvicinare il lettore a due tipi di conoscenza: rispettivamente relativi al sé e alla modalità di rappresentare alcune parti umane ritenute inaccettabili trasformandole in arte. Se volete seguirci in questa avventura, si tratterà solo di mettersi comodi e sciogliere gli ormeggi del pregiudizio. Questo libro percorre una strada buia e tortuosa come la psiche umana, mettetevi comodi per confrontarvi con le vostre pulsioni più nascoste.



Claudio Mangolini

Nasce a Torino nel 1980, passa l'adolescenza suonando il basso, scrivendo racconti e poesie su pezzi di carta straccia. Nel nuovo millennio gira due cortometraggi,“La macchia nell'occhio” e “Il delirio di Caravaggio”, influenzati dal cinema del terrore nostrano e dalla poesia italiana del '900. Musicista e giornalista freelance. Segni particolari: i baffi a manubrio e gli occhiali da sole. “Passione nera: i volti della violenza nel cinema italiano d'autore” è il suo primo libro.



Flaminia Bolzan Mariotti Posocco

Psicologa, Criminologa, Dottoranda di Ricerca presso l'Università di Roma Foro Italico e Cultrice della materia presso la Cattedra di Diritto Penale 2 dell'Università LUISS Guido Carli. Consulente per alcuni dei più noti casi di cronaca nera nazionali, interviene regolarmente in qualità di esperta in programmi televisivi e radiofonici. Ha un blog che si chiama “logichecriminali”, è romana, appassionata di tennis, di Quentin Tarantino e Charles Bukowski.