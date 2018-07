“L’illusione che non basta”: presentazione del libro di Roberto Masiero

Il libro “L’illusione che non basta” verrà presentato dall’autore Roberto Masiero all’interno della cornice del Summer Nite Love Festival 2018. Un testo che ha il respiro dei grandi temi e i loro interrogativi, intessuto di rimandi leggendari, maschera la profondità di qualche pensiero critico nell’ironia che ci salva dal prenderci troppo sul serio. In tempi come quelli che stiamo attraversando, dove sempre più spesso si sente parlare di paesi apparentemente molto lontani dal nostro, ascoltare e leggere libri come “L’illusione che non basta” può essere significativo per conoscere e osservare tramite l’immaginazione culture e vite diverse dalla nostra. Nell’ insofferenza e nella chiusura mentale, infatti, svaniscono la conoscenza, ma anche l’apporto di cultura, di energia.



Zakia, la protagonista femminile, porta con sé una dote di cultura mediorientale, di sensibilità raffinata, anche di conoscenza del dolore preziosa alla nostra società iperprotettiva. Sullo sfondo del romanzo si staglia la vicenda di continua oppressione verso un popolo pacifico e disarmato, reo soltanto di avere una fede vagamente diversa da quella dominante: l’etnia hazara, sciita in un paese sunnita intollerante: l’Afghanistan. Collega a quel paese le atmosfere veneziane e dei dintorni della campagna veneta.