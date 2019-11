"Come ai nostri debitori": Stefano Masini presenta il suo nuovo libro

Cos’è accaduto alla festa del decennale della radio fondata dai compagni di scuola? Chi c’è dietro il feroce pestaggio di un omosessuale? Chi sta ricattando l’astro nascente della DC veneta, in procinto di diventare Ministro?

A inizio estate 1989 la cortina di ferro dà segni di cedimento e a Venezia stanno per arrivare per il concerto del secolo i Pink Floyd. Nella sonnolenta città vicina il commissario Alberto Fossa, affiancato da un intraprendente ex infiltrato tra gli ultras, deve rimestare in acque assai torbide, tra luoghi malfamati, eversione nera, zone grigie delle forze dell’ordine, presunti emulatori di un sanguinario passato. Le sue indagini incroceranno ancora la giornalista televisiva Caterina che in quella classe, e in quella radio, dieci anni prima c’era finita per caso…