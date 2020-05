Presentazione del libro "Un giorno in più" [evento online]

EVENTO IN DIRETTA INSTAGRAM NEL PROFILO @GIULIAMARIADOTTO _________________________



L'autore Paolo Franco, nasce a Locri (RC) il 28/01/1995. Attualmente lavora come infermiere, tale professione ha contribuito a formarlo come persona, a fargli vivere delle esperienze importantissime, specie in questo difficile periodo, oltre che delle sensazioni che si porterà per tutta la vita.



D’altronde il cruccio della sua scrittura sono le esperienze, l’introspezione della persona che le vive e che rende irripetibili certi momenti.



La storia di Paolo è unica: giovane, professionista sanitario con la passione per la scrittura. Per questo l'agenzia di eventi ha deciso di dare voce al nuovo libro di Paolo "Un giorno in più" [edito da Albatros Il Filo] che verrà presentato martedì 26 maggio, alle 21.00, in diretta Instagram dal profilo @giuliamariadotto.



La narrazione racconta la storia di Mark Gordon, un adolescente alle prese con i suoi problemi esistenziali, oltre che familiari, che lo conducono verso una strada sempre più in salita. I suoi genitori sono separati, tra loro si è insinuato Gerard, collega di lavoro della madre, che Mark odia profondamente.



Il padre, in preda alla collera, molla tutto e scappa via, non si sa dove, lasciando una lettera al figlio che semina ulteriori dubbi.



Il protagonista però non è solo, ha dalla sua parte due amici con cui ha un legame speciale: Pete, orfano, che vive con due nonni che stravedono per Mark conoscendolo fin da piccolo e Mike, incontrato da poco durante il liceo, figlio del celeberrimo giudice Jack e fratello della stupenda Jane. Sullo sfondo ci sono Richard Miller e i suoi scagnozzi che, con le loro bravate, infastidiscono non poco i tre amici.



‘Il dado è tratto’, almeno così sembrerebbe, ma il buon Mark si ritroverà di fronte a colpi di scena continui.



La sua profondità d’animo, nonostante la giovane età, e le continue scoperte che farà lo accompagneranno per tutto il cammino facendogli raggiungere la meta che non si sarebbe mai aspettato...