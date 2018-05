Presentazione artistico-biblica dell’opera “La Bibbia attraverso la pittura”

Una presentazione artistico-biblica delle opere contenute nel libro La Bibbia attraverso la pittura di Gerard Denizeau (Paoline 2016). L’evento s’inserisce nel programma della Settimana della Comunicazione.

Intervengono

Don PAOLO BARBISAN - storico dell’arte, Direttore Ufficio Diocesano dei Beni culturali di

Treviso.

Don MICHELE MARCATO – biblista, Direttore Istituto Superiore di Scienze Religiose per il

Veneto Orientale.

Il libro

Un’originale rilettura di cinquanta scene tra Antico e Nuovo Testamento attraverso le opere d’arte di grandi pittori, da Michelangelo a Van Gogh, da Caravaggio a Gauguin, per riconoscere e decifrare simboli, personaggi ed episodi biblici così come li hanno interpretati e “riscritti” questi grandi artisti. È lo stesso autore, Gérard Denizeau, storico dell’arte, musicologo e scrittore francese, a spiegare al lettore le motivazioni di questo prezioso volume: “La Bibbia nella pittura... la Bibbia attraverso la pittura. Una proposta del genere può sorprendere, e invece tutto sembra legittimarla. A nessuno sfuggirà che nel corso degli ultimi decenni la cultura religiosa tradizionale ha conosciuto un arretramento impressionante, che ha comportato un’ignoranza progressiva dei testi sacri. Nello stesso tempo, l’interesse per la storia delle arti non ha smesso di progredire, fenomeno accentuato dal suo inserimento nell’insegnamento scolastico, dalla moltiplicazione dei percorsi universitari, dal fiorire del turismo culturale.

Questa inversione delle priorità – l’arte che precede la religione – è la prima giustificazione di questo libro. Siccome la storia religiosa rimane un fondamento essenziale della nostra civiltà, il mezzo più piacevole per accedervi non è forse la possibilità di scoprirla grazie ai pennelli di grandi artisti, mezzo ideale per rimediare all’arretramento dell’insegnamento del catechismo mediante l’arricchimento del bagaglio culturale?”. Ogni episodio biblico riportato è così strutturato: il titolo dell’episodio è seguito dal testo biblico riassunto e con numero di riferimento (il testo è quello ufficiale della CEI). Seguono il commento del quadro e l’evidenziazione di particolari rivelatori. Talvolta il dipinto principale è accompagnato da un’opera, o due, che illustra lo stesso soggetto, per cogliere le diversità di trattamento dello stesso episodio secondo il Paese, l’epoca o l’immaginazione dell’artista, arricchendoci a contatto con questi confronti fecondi. A conclusione del volume, poi, una serie di elementi accessori – glossario, referenze cronologiche, cartina geografica della Palestina tra l’Antico e il Nuovo testamento, indice dei luoghi della Bibbia, indice dei pittori - molto utili per il lettore.

Info: Libreria Paoline Treviso - Tel. 0422543814 - 334 7423234 - libreria.tv@paoline.it