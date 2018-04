Presentazione del romanzo "L'illusione che non basta"

Nel quadro della manifestazione 19a Mostra del Libro, promossa dal Comune di Zero Branco l’autore Roberto Masiero, presenta la sua nuova opera di narrativa, dal titolo L’illusione che non basta (Meligrana editore). Ne discuterà martedì 24 aprile, alle 21, nella sala consiliare in piazza Umberto I° con il dott. Paolo Favaro, già responsabile della biblioteca ed esperto. In modo originale il romanzo affronta la tematica del confronto tra culture di popoli diversi, divenuto di stretta attualità e più spesso anche di contrasto, con l’intensificarsi del fenomeno dell’immigrazione nel nostro Paese.

Nel romanzo, ambientato a Venezia, si delineano i tratti di alcuni personaggi forti e specialmente quelli delle figure femminili, coraggiose e sensibili, con le loro storie e le illusioni che pure danno sapore alla vita. Attraverso il personaggio di Zakia, una giovane afghana di etnia hazara, la parola “migrante” perde la crosta di insofferenza che spesso l’accompagna, per restituire l’onore e la dignità a chi ha impugnato la propria vita in un cambiamento necessario. La protagonista, a confronto con un giovane italiano singolare e deluso, porta con sé una dote intellettuale di cultura mediorientale, di sensibilità raffinata, anche di conoscenza del dolore preziosa alla nostra società iperprotettiva. La narrazione porta in luce un aspetto sottovalutato: la situazione critica degli intellettuali durante il regime talebano. L’autore si è avvalso anche della ricostruzione rivisitata del vissuto reale di due registi contemporanei: Razi Mohebi e Soheila Javaheri. Questa coppia (lui afghano hazara, lei iraniana) e che vive ora nel Trentino, è sfuggita alle persecuzioni a causa dell’impegno artistico e persegue una carriera di impegno civile attraverso la voce forte della cinematografia.

Gallery