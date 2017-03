"Verso una green society": la Chiave di Sophia presenta il secondo numero della sua rivista

CONEGLIANO Quando parliamo di sostenibilità ambientale? Quali comportamenti e quali strategie possiamo adottare per migliorare il nostro rapporto con l’ambiente che ci circonda? Saranno queste alcune delle domande che verranno affrontare sabato 18 marzo, alle ore 17.30, nella straordinaria cornice storica e artistica della Sala dei Battuti di Conegliano.

‘Verso una Green Society: nuovi orizzonti educativi all’ecosostenibilità’ è il nome del nuovo evento organizzato da "La chiave di Sophia" in occasione della presentazione del secondo numero della sua attesa rivista cartacea. Un appuntamento di grande importanza per la comunità della Marca, visti i prestigiosi ospiti e le numerose collaborazioni che articoleranno questa rassegna che si sposterà nei prossimi giorni anche nella città di Treviso: Legambiente Italia, Arte Sella di Trento, Arbos, l’Università Ca’ Foscari di Venezia, Savno Servizi, i Comuni di Conegliano e Treviso, il Rotary Club Conegliano, Officina e la Società filosofica italiana sezione di Treviso sono solo alcuni dei partner che hanno collaborato all'evento. "Centrale sarà il tema dell’educazione alla sostenibilità, nella convinzione che l’informazione e la comunicazione giochino un ruolo essenziale per la preservazione dell’ambiente che ci circonda". Spiega Elena Casagrande, presidente de La Chiave di Sophia. "La Filosofia oggi non può trascurare la questione ambientale, è fondamentale che vi sia la consapevolezza che il rapporto tra l’uomo e l’ambiente sta mutando velocemente e noi non possiamo più esserne indifferenti". In questo primo incontro interverranno: Giacomo De Luca, presidente Savno Servizi, azienda che gestisce il servizio integrato dei rifiuti urbani in 44 Comuni della Provincia di Treviso, una società che svolge i servizi ambientali con grande attenzione alla qualità, al fine di creare valore tangibile per il territorio non trascurando il lato ambientale. In dialogo con lui ci sarà Luigi Emmolo professore coneglianese laureatosi in Biologia Molecolare che ha deciso di dedicarsi attivamente in campagne di sensibilizzazione, rivolte soprattutto ai giovani, al fine di educare le persone ad un corretto stile di vita e al rispetto dell’ambiente.

Al termine della conferenza ci sarà la presentazione del secondo numero della rivista cartacea de La chiave di Sophia che, a un anno di distanza dalla sua prima uscita, punta a bissare il successo ottenuto dal primo numero. L'inizio della serata è previsto per le ore 17.30, l'ingresso è gratuito ma per partecipare è necessario prenotarsi a questo link.