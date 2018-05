Presentazione "Summer camp" di Sogno Numero2

PROPOSTA ESTATE PER RAGAZZI: SUMMER CAMP SOGNO NUMERO2: NATURA, AMICIZIA, AUTONOMIA, AVVENTURA, CONOSCENZA, ESPERIENZA, CONDIVISIONE



Martedì 29 maggio alle ore 19.30 a Treviso, presso la sede dell’associazione in Borgo Mestre 107, i volontari di Sogno Numero2 presenteranno la Proposta Estate per bambine/i e ragazze/i: il Summer Camp Sogno Numero2 che quest’anno si terrà a Fiavè in Trentino Alto Adige, dal 14 al 21 luglio2018.

Durante l’incontro ci sarà la proiezione del breve filmato dei luoghi che ospiteranno il campo e si potranno avere tutte le informazioni utili.

Per informazioni 336.656997 / 0422 348101 info@sogno2.it www.sogno2.it.