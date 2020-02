"Presenze": ecco i talk del Kantiere Misto

Presenze è un format dell'associazione Kantiere Misto con il quale si vuol dare forma e spazio ai pensieri e alle idee dei soci ma non solo. PRESENZE è strutturato come un talk, un dibattito, dove il protagonista della serata, presenta a chi vi partecipa, un'argomento che gli è caro o che pensa possa interessare al pubblico. Posso essere argomenti di attualità, di filosofia, di hobbystica....di storia, cultura, arte, di interesse sociale...Questo mese è la volta della dott.sa MARZIA VAL pedagogista e tecnico dell'educazione.



Cosa pensa una pedagogista della scuola? degli alunni? Come percepisce questa istituzione? Quali visoni future potrebbero esserci o quali visioni sono già attuabili?

Lunedì 10 alle ore 21:00 sarà la nostra tesoriera e pedagogista a raccontare la sua personale visone ed esperienza con il mondo scuola.

Sarà sicuramente una serata molto interessante e accesa, visto l'argomento molto attuale: l'educazione.

Il talk PRESENZE affronta questa volta un'argomento molto scottante e che si offre a differenti interpretazioni e scuole di pensiero.

INGRESSO GRATUITO