Presepe artistico di Ramera: l'incanto della Natività torna nella Chiesa antica

Il Natale si avvicina, e sempre più nei comuni di tutta la provincia di Treviso e non solo, gli appassionati di presepi artistici si muovono alla ricerca del loro preferito, scegliendo fra ambientazioni storiche o rurali, effetti speciali di ogni sorta e tecniche e stili più o meno artigianali; dettagli ben noti al gruppo Presepio Artistico di Ramera di Mareno di Piave, che anche quest'anno si è adoperato per proporre una nuova installazione dai dettagli tutti da scoprire.



Nell'ormai collaudata sede della Chiesa Antica, sita nella piazza centrale del paese, il gruppo ramerese ha deciso di "lasciarsi alle spalle" le Dolomiti Bellunesi - ambientazione fissa delle ultime edizioni e l'anno scorso proposte anche in tributo delle foreste disastrate da Vaia - per ispirarsi agli scorci e alle vedute di Matera, quest'anno Capitale Europea della Cultura. Ma le vedute dei Sassi sono appena un assaggio delle novità nel presepio ramerese, che già lo scorso anno aveva proposto - oltre a delle caratteristiche scene di vita quotidiana - chiari riferimenti al Vangelo, presenti anche quest'anno con le rappresentazioni delle Annunciazioni e della Luce, tema portante e guida dei Magi e pastori nella notte santa. Ricorre, oltre all'installazione maggiore, anche la consueta mostra di presepi d'autore di ogni forma e materiale, provenienti da tutto il Triveneto.



Sede dell'installazione e della mostra: Chiesa Antica di Ramera (Piazza Oberdan - Via Ungheresca Nord 68), Ramera di Mareno di Piave. Il presepio e la mostra apriranno il giorno di Natale fino all'ultima domenica di gennaio, aperto tutti i giorni festivi dalle ore 14.30 alle 18. Per informazioni e visite su prenotazione contattare i numeri 327.5788379 - 333.4636160 - 346.0591670 o scrivere all'indirizzo e-mail: daltraparte@iol.it



Pagina Facebook: Presepio Artistico

Pagina Instagram @Presepio_di _Ramera