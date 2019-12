Presepe vivente sul Montello per l'Epifania

Immersi nella natura del Montello, a Santa Maria della Vittoria:



DOMENICA 05 GENNAIO 2020:

ORE 17:15: Benedizione dei bambini in chiesa

ORE 17:30 RAPPRESENTAZIONE PRESEPE VIVENTE CON L'ARRIVO DEI MAGI A CAVALLO. Il presepe vivente è la rappresentazione della storia che ha portato alla nascita di Gesù, con figuranti vestiti con abiti dell'epoca, animali (bue, asinello, pecore, agnellini, cavalli) e una piccola orchestra!



I magi poi si fermeranno nel salone riscaldato per rispondere alle domande dei bambini e consegnare loro dei doni.



Alla fine rinfresco, cioccolata calda e vin brulè per tutti, attorno ad un grande fuoco!