Il presepio nasce nel 1996 e quest’anno festeggia 20 anni con la mostra “20 anni di Presepio a Crevada” dal 25 Dicembre al 29 Gennaio. A fondarlo furono alcuni ragazzi del paese: Loris Della Coletta, Edoardo Biasi, Diego Granzotto e Massimiliano Zanni che decisero di trasformare la piccola sala ricreativa della parrocchia togliendo biliardo e calcetto e dando vita alla prima edizione del presepio di Crevada. Negli anni altri presepisti si sono dati il cambio nella realizzazione: Andrea Collodel, Andrea Antoniazzi, Christian De Martin, Marco Botteon, Stefano Granziera, oltre ai componenti attuali: Andrea Biasi, Fabio Casagrande, Federico Guzzon e Paolo Collodel.

Le prime edizioni del presepio erano ambiantate in un paese di montagna. Si è passati poi ad un tipico paesaggio di Crevada di fine anni '20 inizio anni '30 (nel Natale del 1999) mantenendo poi questo periodo storico come ambientazione. Con il tempo la struttura delle case si è evoluta e ha cambiato più volte stile mentre ciò che ha sempre caratterizzato il presepio di Crevada è stato l’uso di effetti speciali cercando sempre di inventare cose nuove. In alcune edizioni è stata ricreata la pioggia, accompagnata da lampi e tuoni a simulare un vero e proprio temporale. Un’attenzione speciale è sempre stata riservata all’apparizione dell’angelo cercando sempre nuovi modi per ricreare lo stupore dei pastori negli occhi dei nostri visitatori. Un’altra caratteristica che viene sempre curata particolamente è il sottofondo musicale accompagnato dai suoni ambientali che riproducono con i versi degli animali la tipica atmosfera contadina di un tempo.

Il presepio è visitabile presso il salone parrocchiale di fronte alla chiesa. Via San Giuseppe 7 – Crevada

Orari: Dal 25 Dicembre al 6 Gennaio:

FESTIVI: 10.00 – 12.00 e 14.30 – 18.30

Dal 6 Gennaio a fine Gennaio:

SOLO I FESTIVI: 10.00 – 12.00 e 14.30 – 18.30

Mostra “20 anni di presepio a Crevada” visitabile fino al 6 Gennaio (ingresso gratuito).

Sono possibili visite fuori orario solo per comitive e previo appuntamento: Tel. 346.2498853 – presepiocrevada@yahoo.it Facebook: Presepio Crevada