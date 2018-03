Prima edizione di Manzoni di Marca: quattro serate dedicate alla degustazione del Manzoni Bianco

Per celebrare i cinquanta anni dalla scomparsa del grande enologo Luigi Manzoni, domani alle 20.00 esordisce Manzoni di Marca, quattro serate dedicate alla degustazione delle 36 migliori bottiglie di Manzoni Bianco espresse dal territorio, per eleggere il migliore produttore.



L'idea è venuta ad un gruppo di sommelier appassionati del vino autoctono trevigiano, dopo che uno di loro, Fulvio Petenuzzo, ha passato l'ultimo anno a cercare e selezionare le produzioni di Manzoni Bianco più significative dell'area DOC. A quel punto, insieme all'amico e collega Paolo Latini, hanno pensato di organizzare un evento capace di individuare le migliori interpretazioni di questo gioiello enologico della Marca, purtroppo ancora poco noto (soprattutto fuori dal territorio di origine). Ne sono venute fuori quattro serate di degustazione con un attento abbinamento di cibo, studiato in collaborazione con lo chef della Trattoria al Bassanello, dove a partire dall'otto marzo e per i successivi tre giovedì, saranno aperte e valutate le migliori 36 bottiglie finaliste. Ogni serata vedrà la degustazione di nove bottiglie accompagnate da tre diversi antipasti, un tris di primi e un secondo piatto. Tutti i prodotti saranno valutati con una scheda a punti, così che alla fine delle 4 serate sarà individuato un solo vincitore. Oltre ai tradizionali parametri organolettici, sarà valutata anche l'interpretazione data dal produttore, la tipicità e la capacità attrattiva del confezionamento.



Una volta eletta la migliore espressione del Manzoni Bianco DOC, il gruppo di amici inviterà il produttore a cena, per celebrare insieme l'evento e premiare il suo talento e professionalità con il conferimento del Manzoni di Marca 2018, un premio che vuole essere un contributo alla promozione di questa importante e sottovalutata DOC della Marca.