Primavera dei bambini 2018

Nella cornice dei giardini del Castello di Conegliano saranno proposti spettacoli teatrali in diversi orari del pomeriggio.

Un fantastico evento dedicato ai bambini che oltre al teatro potranno divertirsi con laboratori creativi e gustare una ottima merenda. Lo Spettacolo “..è Arrivato Peter Pan” sarà messo in scena dalla Compagnia Teatrale Costretti OltreConfine con la regia di Valentina Lotti.

Orari Spettacoli: Primo spettacolo 15:30, Secondo spettacolo 16:30, Terzo spettacolo 17:30.

Evento in collaborazione con Il Ristorante al Castello di Conegliano e Patrocinato dal Comune di Conegliano