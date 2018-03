La Primavera del Prosecco Superiore torna a Valdobbiadene per il weekend di Pasqua

VALDOBBIADENE Nuovo appuntamento con la Primavera del Prosecco Superiore, che dal 31 marzo al 15 aprile andrà in scena a San Pietro di Barbozza con la 48a Mostra del Cartizze e Valdobbiadene Docg. La mostra, come da tradizione, viene inaugurata il Sabato Santo e, oltre ai gustosi piatti tipici della cucina veneta accompagnati dai migliori Cartizze e Valdobbiadene Docg, offrirà la possibilità di degustare il “Vin Santo del prete” preparato dal parroco del paese, esclusivo prodotto locale e fiore all'occhiello della rassegna.

Tra le tante attività in programma, assolutamente da non perdere, domenica 15 aprile, la 14°edizione della corsa non competitiva “Quatro Pass”, occasione unica per scoprire vitigni e casolari, cuore pulsante della più autentica zona Docg. E nel week end di Pasqua la Primavera del Prosecco Superiore prosegue anche a Villa di Cordignano con la 54a Mostra dei vini d’annata e del Conegliano Valdobbiadene Docg e la 80^ edizione del Giro del Belvedere, corsa ciclistica internazionale riservata agli under 23 in programma lunedì 2 aprile, e a Col San Martino dove andrà in scena la 62aMostra del Valdobbiadene Docg, la più longeva delle rassegne. La Primavera del Prosecco Superiore si conferma così un evento in cui ognuno potrà trovare la propria declinazione per vivere i paesaggi mozzafiato dell’Alta Marca, con itinerari che raccontano in modo ineguagliabile un territorio ed il vino che l’ha reso celebre: dalle tradizionali “Mostre del Vino” alle passeggiate enoturistiche, dai circuiti dedicate alle due ruote, alle mostre d’arte, ancora una volta l’evento proporrà appuntamenti per tutte le esigenze, come testimoniano gli oltre 250.000 visitatori delle scorse edizioni.

5° CONCORSO ENOLOGICO “FASCETTA D'ORO”

Compito del Comitato Primavera del Prosecco Superiore è naturalmente evidenziare la migliore produzione enologica del territorio, presentando al pubblico le tipologie dei vini più caratteristici, nonché premiare le aziende vitivinicole. Per questo motivo, il Comitato Provinciale UNPLI Treviso, d’intesa con l'Associazione Enologi Enotecnici Italiani (Assoenologi), quale Organismo Ufficialmente Autorizzato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ha ottenuto l’approvazione Ministeriale per istituire il concorso enologico "Fascetta d'oro, primo ed unico evento nazionale dedicato esclusivamente al Conegliano Valdobbiadene ed alle sue eccellenze vitivinicole. Tante le iniziative culturali in programma, grazie alla collaborazione con la Gipsoteca Canova di Possagno, il Museo della Battaglia di Vittorio Veneto e la Mostra “Teodoro Wolf Ferrari” a Palazzo Sarcinelli a Conegliano. Tutti i visitatori delle Mostre del Vino potranno infatti ritirare un buono per l’ingresso ridotto ai Musei, da utilizzare nei mesi della Rassegna.

PASSEGGIATE NELLA STORIA

Ad un secolo dalla Prima Guerra Mondiale, Primavera del Prosecco Superiore propone una serie di passeggiate guidate sul tema della Grande Guerra, in compagnia delle guide autorizzate delle associazioni NaturalMente Guide e Prealpi Cansiglio Hiking. Un modo diverso e coinvolgente per ripercorrere la storia di questi luoghi. Nel centenario del primo conflitto mondiale,la Primavera del Prosecco Superiore renderà omaggio alla ricorrenza, dedicando il Concorso Fotografico proprio alla Grande Guerra, che qui ha avuto il suo scenario più importante. Attraverso le fotografie, lo spettatore dovrà far emergere il rapporto tra il territorio e questo capitolo della storia italiana. Modalità di iscrizione e regolamento del concorso sono a disposizione al sito ufficiale dell’evento.

Grazie alla collaborazione con strutture ricettive, ristoranti e agriturismi, anche quest’anno il progetto accoglienza della Primavera del Prosecco Superiore proponeuna serie di offerte turistiche ad hoc, oltre alle speciali proposte esperienziali offerte dalla Rete di Imprese Prosecco Hills, con tour guidati in e-bike, i vespa tour e le degustazioni di prodotti tipici e in cantine del territorio. Informazioni e calendario completo degli eventi: www.primaveradelprosecco.it e sulla pagina Facebook della Primavera del Prosecco Superiore