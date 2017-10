"Il principe Capriccio" al Teatro Sant'Anna

“Il principe Capriccio” della Fondazione AIDA andrà in scena domenica 19 novembre 2017 ore 16.30 al Teatro San’Anna.



Il Principe Capriccio è un piccolo tiranno: vuole comandare a tutti, perfino alla Maestra .Un giorno però un terribile pericolo incombe sulla scuola: la cattivissima Strega Tuberosa, sta per arrivare in classe con l’intenzione di metterlo fuori gioco e rapire la Bella Caterina. Ecco il momento buono per Principe Capriccio di dimostrare il suo valore…



www.teatrosantanna.it | ingressi 5,50 euro, gratuito sotto i 3 anni | tessera 5 ingressi 25 euro - tessera 10 ingressi 45 euro | biglietteria e prenotazioni 0422.421142 e teatro@alcuni.it



Grazie a “Una fetta di teatro”, un format ideato da Gli Alcuni, le giovani generazioni, con i propri genitori, avranno l’occasione di scoprire e vivere il teatro, con le sue storie e le sue fascinazioni, grazie a linguaggi che sono sempre nuovi ma anche attenti al particolare pubblico a cui tutto il lavoro di programmazione è dedicato.