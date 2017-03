Sabato si processa la Vecia de metà Quaresima anche all'oratorio di Ponzano

PONZANO VENETO La rassegna "Spettacoli per Voi" ha raggiunto la settima edizione e terminerà sabato 25 marzo con il Processo e Rogo dea Vecia, spettacolo amatoriale di satira locale messo in scena da Ente Palio di Paderno Merlengo e Ponzano. L’appuntamento è per le ore 20.45 all’Oratorio Don Bosco della Parrocchia di Ponzano, dove verrà processata la “Siora Pia Loca in de ‘Scondion”. L’ilarità e l’ironia che contraddistinguono questo appuntamento si incentreranno sui principali fatti che hanno segnato la storia di Ponzano Veneto nell’ultimo anno: dalla chiusura della vicenda tacchini in via Morganella alle polemiche sulla accoglienza dei profughi, dagli incendi degli ultimi mesi e dalle immondizie sempre più presenti ai bordi delle strade alla discussa nascita della Pro Loco. Insomma il divertimento, ma anche più di qualche riflessione sui controversi atteggiamenti della nostra società non mancheranno. La serata è ad ingresso libero.