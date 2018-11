Profumi di Natale in piazza a Roncade

Anche quest' anno, a San Cipriano di Rpncade, torna il grande evento "PROFUMI DI NATALE IN PIAZZA" proposto dal gruppo Eureca con il patrocinio del Comune di Roncade che si svolgerà l' 8 e il 9 dicembre. Durante l' evento ci sarà il mercatino di Natale, mostra di modellismo, letture per bambini in un ambiente riscaldato, mostra di quadri di artisti vari, concerto con organo, food truck e laboratori per bambini. Arriverà Babbo Natale e il coro Aurora accompagnerà, con canzoni natalizie, l' accensione del grande albero di Natale. Non perdetevi l' occasione di respirare PROFUMI DI NATALE IN PIAZZA.