Progetto stile di vita (dimagrimento)

PRESENTAZIONE UNDICESIMA EDIZIONE:

SABATO 15 FEBBRAIO 2020 ORE 15.30



Gli obiettivi del progetto Stile di vita sono:

incidere sul cambiamento di alcune abitudini personali dannose;

aumentare i minuti di attività fisica settimanale;

ridurre il peso corporeo

aumentare la massa magra e ridurre la massa grassa

incrementare il senso di benessere personale



Il programma prevede un doppio approccio:

- movimento

- alimentazione

integrati per recuperare non solo il peso forma, ma anche uno stile di vita più sano e lungimirante, con l’ausilio di tecniche di comunicazione con l’inconscio a sostegno del cambiamento delle abitudini.



NORDIC WALKING

L’attività fisica proposta dal programma per il controllo del peso è il Nordic Walking, perché con la pratica corretta, si ottiene un consumo calorico superiore del 18/20%, rispetto alla camminata normale.

Referente e responsabile del Progetto: prof.ssa Anna Maria Schiavinato – Tecnico nazionale Nordic Walking (Master Università di Verona); diplomata ISEF Bologna



PIANO ALIMENTARE PERSONALIZZATO

Una biologa nutrizionista curerà il piano alimentare personalizzato per ciascun partecipante, basato su una ricca dieta mediterranea.

Referente e responsabile del Progetto: dott.ssa Maddalena Matturro – Biologa nutrizionista (Università di Napoli)



SOSTEGNO AI PROCESSI DI CAMBIAMENTO

La psicologia energetica offre un sostegno importante nei processi di cambiamento. PSYCH-K® è una tecnica nata nell’ambito della psicologia dell’inconscio, preziosa per l’acquisizione di nuove abitudini.

Referente: dott.ssa Roberta Marzola, facilitatrice avanzata PSYCH-K® e tecniche per il riequilibrio energetico