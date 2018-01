Progetto stile di vita (dimagrimento)

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO:

LUNEDI’ 5 FEBBRAIO 2018 ORE 20.30



Gli obiettivi del progetto Stile di vita sono:



-> incidere sul cambiamento di alcune abitudini personali dannose;

-> aumentare i minuti di attività fisica settimanale;

-> ridurre il peso corporeo

-> incrementare il senso di benessere personale



Il programma prevede un doppio approccio:

*movimento*

*alimentazione*

integrati per recuperare non solo il peso forma, ma anche uno stile di vita più sano e lungimirante, con l’ausilio di tecniche di comunicazione con l’inconscio a sostegno del cambiamento delle abitudini.



NORDIC WALKING

L’attività fisica proposta dal programma per il controllo del peso è il Nordic Walking, condotto da istruttore qualificato.

Perché il Nordic Walking? Con la pratica corretta, si ottiene un consumo calorico superiore del 18/20%, rispetto alla camminata normale.



PIANO ALIMENTARE PERSONALIZZATO

Una biologa nutrizionista curerà il piano alimentare personalizzato per ciascun partecipante.



SOSTEGNO AI PROCESSI DI CAMBIAMENTO

La psicologia energetica offre un sostegno importante nei processi di cambiamento. PSYCH-K® è una tecnica nata nell’ambito della psicologia dell’inconscio, preziosa per l’acquisizione di nuove abitudini. Con la collaborazione di Roberta Marzola (facilitatrice PSYCH-K® e tecniche per il riequilibrio energetico).



Responsabili del Progetto

Anna Maria Schiavinato – Tecnico nazionale Nordic Walking (Master Università di Verona); diplomata ISEF Bologna

Maddalena Matturro – Biologa nutrizionista (Università di Napoli)



Durante la serata verranno fornite tutte le informazioni in merito al programma.