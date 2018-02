Due spettacoli urlanti al Teatro del Pane con Pantakin Commedia e Rita Pelusio

Al Teatro del Pane di Villorba ritorna Pantakin Commedia con L’ultimo Arlecchino ovvero la storia dei tre scrigni per la regia di Michele Modesto Casarin. Sabato 17 febbraio dalle ore 19:30 andrà in scena questo nuovo progetto di Pantakin Commedia che vede collaborare insieme, ancora una volta, “due vecchi poeti” del teatro, Andrea Pennacchi per la scrittura e Michele Modesto Casarin per la regia. Questi due compagni d’avventura del teatro comico, ci condurranno in un viaggio che incrocia le radici profonde dell’arte poetica Shakespeariana con la leggerezza e a volte la trivialità della Commedia dell’Arte. Due mondi solo apparentemente distanti ma che in realtà, come ci faranno scoprire gli autori, sono uniti da legami indissolubili.

In un teatro di provincia, un vecchio e stanco Folco Bertinazzi, ultimo discendente di Carlo Antonio Bertinazzi (1710 - 1783) celebre Arlecchino del Théatre de la Comédie Italienne di Parigi, si sta preparando per lo spettacolo della sera, quando viene interrotto da due giovani attori che insoddisfatti del teatro standard e della sperimentazione alla moda, vogliono andare alle radici della Commedia dell'arte, imparare da lui l’arte della commedia e l’uso della maschera…. ma cosa li spinge, qual è il motore che muove la loro determinazione?

Domenica 18 febbraio dalle 18 andrà in scena la grandissima interprete regista e autrice, Rita Pelusio con il suo suo poema etico: Urlando Furiosa. uno spettacolo che unisce fiaba, mito e tensione etica, tutto sotto l’insegna dissacrante della risata e nato dalla fantasia di Rita Pelusio, attrice e autrice che da anni sperimenta un teatro che sappia essere al contempo comico e civile. Lo spettacolo che gioca con l'immaginario dell'epica, ci presenta un'eroina al contrario, piena di dubbi, in crisi, perennemente bastonata dalla realtà. Attraverso le sue riflessioni e il racconto delle sue battaglie perse si interroga sulle contraddizioni del presente e si chiede se ha ancora senso credere nell’incredibile, sfidare il cinismo e la disillusione, immaginare il futuro con più incanto.

L’opera è incentrata sul personaggio di Urlando, un personaggio epico nonché battagliero alter-ego dell’attrice con cui discute dall’interno della sua mente. Da qui parte un dialogo tra Rita e Urlando, che noi comprendiamo solo dalle risposte di quest’ultima, unica voce narrante: un dialogo intimo, ironico, autocritico a tratti comico e surreale, mai banale e soprattutto sempre attento alla critica sociale e politica. Il risultato è un incredibile one-woman show, con una protagonista straordinaria che non annoia mai, ma anzi fa riflettere, diverte e commuove. Urlando Furiosa ci sprona alla lotta contro le mille ingiustizie che affliggono questo mondo; ed alla fine ti senti pronto ad unirti a lei gridando: à la Guerre!

Come sempre ogni spettacolo sarà accompagnato da una cena con un menu pensato appositamente dallo chef del Teatro Del Pane e preparato con ingredienti biologici grazie alla collaborazione con Ecor Naturasì. Per informazioni e prenotazioni: info@teatrodelpane.it, sito Teatrodelpane.it