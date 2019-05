Radiogolden: doppio appuntamento con la musica nel weekend

Fine settimana ricco di appuntamenti musicali nella città del Cima. Venerdì 24 maggio alle 21.30 al Radiogolden di Conegliano i Quarto Profilo presentano il nuovo disco di inediti, il decimo, intitolato “Tra la polvere e il sole”.

La band trevigiana composta da Giuseppe Pinarello (voce), Edoardo Giommi (chitarre), Alberto Marenco (basso), e Andrea De Marchi (batteria) è attiva da più di 20 anni. Il loro è un rock ispirato al sound degli anni '70, accompagnato da testi semplici e diretti ma non banali. Tra il primo demotape del 1996 e il decimo album sono protagonisti live in concerti (nel 2000 sono opening band per i Deep Purple) e festival, sono ospiti nei locali e in radio, e nel 2000 anche a Sanremo Rock dove vincono con la canzone "Cento parole". Tra le varie iniziative, i Quarto Profilo e i volontari della Lilt Giocare in Corsia, associazione che dona ai minori ricoverati presso gli ospedali di Treviso e Conegliano animazione e attività ricreative, portano in scena il Concerto “L'Amore entra senz'avvisare” tra Rock e Poesia in cui raccontano a modo loro, con la musica e le parole: la vita, i sentimenti, le passioni, le gioie e i dolori di ognuno di noi. Raccontano di come si sono conosciuti e della collaborazione che ne è nata (“Soltanto di te” è la canzone dei Quarto Profilo che è oggi inno ufficiale della Lilt Giocare in corsia), dell’incontro con Franco e Andrea Antonello, un padre e suo figlio autistico protagonisti dei libri “Se ti abbraccio non aver paura”, “Sono graditi visi sorridenti” e “Baci a tutti”, a cui i Quarto Profilo hanno dedicato nei loro dischi 3 canzoni.

Sabato 25 maggio al Radiogolden di Conegliano il digitale va in stand-by. Due storici deejay della scena rock degli anni Zero ripercorrono gli ultimi 50 anni di musica attraverso le loro selezioni rigorosamente in vinile. Ai giradischi, a partire dalle 21, di Teknoire e Major Tom, per un concentrato di indie rock e new wave. Teknoire è una deejay e sound designer trevigiana attiva nella scena musicale del Nord Est dalla metà degli anni Novanta. Ha selezionato musica nei più importanti locali della scena alternative ed elettronica del Veneto e del Friuli (Mithos Rock Club, Rototom, Magic Bus, Vinile, Terrazza Mare, Soundgarden) e ha dato vita ai progetti Terza Ondata e MuzikFabrik. È stata invitata a partecipare ad eventi organizzati dalla Biennale Musica di Venezia, da Fondazione Benetton Iniziative Culturali, dall'Università degli Studi di Udine e curato la background music per mostre, eventi artistici, culturali e aziendali. Major Tom è un disk-jockey friulano che dal 2001 propone dj set con vinili provenienti da ogni parte del mondo. È stato resident al Soundgarden di Jesolo e ha selezionato dischi al Mithos di San Donà, all'Empire al Cavallino e al Set Up di Zoppola. Nelle sue flight case di dischi sono condensate le migliori esperienze musicali dagli anni Ottanta in poi.