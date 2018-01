Radio, teatro e cinema: ecco il programma del weekend sul palco del Teatro del Pane

La radio è senza fili, la radio non ci chiede di abbruttirci sul divano, la radio non è invadente. In La magia della radio con la sua voce inconfondibile, capace di sorridere e di emozionare Massimo Cirri spazia dall’ex Jugoslavia a New York, da Bertold Brecht a Linus fino a Alto Gradimento per costruire un racconto che è al tempo stesso cronaca appassionata di una vita di lavoro in radio. Un marconista permaloso concorre a uno dei peggiori disastri del XX secolo. Un deejay di New York parla in diretta con un rapitore evitando che si inneschi un casino micidiale. E mille altre storie di emittenza: lasciando che la radio-propaganda di Hitler e Mussolini si fonda con quella dei Poveri Cristi di Danilo Dolci, le canzoncine di Di Bella irrompano tra le teorie degli studiosi del mezzo e tutti insieme partecipino alle riunioni di redazione di Caterpillar. In questo audiolibro virtuale, la voce è di Massimo Cirri, un gradito ritorno al Teatro del Pane (Villorba TV). Cirri è toscano trapiantato a Milano, psicologo e giornalista; ha lavorato per 25 anni nei servizi pubblici di salute mentale e se ne occupa ancora adesso per la CGIL. Dal 1997 è autore e voce di Caterpillar su Radio 2 Rai e prima di Radio Popolare. SABATO 20 GENNAIO dalle 20.00 lo accompagneranno sul palco Mirko Artuso, Sergio Marchesini, Enrico Milani, Gabriele Padovan. Un racconto che rapisce, che ti trascina altrove, nel tempo e nello spazio, come fa la radio da un secolo.

DOMENICA 21 Gennaio alle 18.00 arriva il terzo appuntamento della rassegna culinaria cinematografica di PANECINEMA, che si avventura nel complicato immaginario freudiano. “Le forme di energia sono la libido e l’aggressività; forme di energia che non si sviluppano, ma hanno un’origine innata e biologica, sono presenti sin dalla nascita. La libido è indicata come un’energia costruttiva orientata alla vita, l’aggressività possiede invece una qualità distruttiva”; questo l’unico indizio per il titolo del film protagonista della serata dal titolo Punti di Vista. Preparatevi alla gita, copritevi perché sarà freddo fuori e anche dentro; litigherete e vi rifugerete nel menu dei punti di vista. Per i bambini ci sarà il consueto laboratorio a cura del Lago Film Fest con collage e cortometraggi d’animazione.

