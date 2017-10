Proiezione del film "I due nemici" con Alberto Sordi

Nell'ambito del Concorso Luciano Vincenzoni per giovani soggettisti viene proiettato il film I due nemici, soggetto di Vincenzoni. Il film sarà presentato dal regista Francesco Massaro. In apertura sarà proiettata una piacevole intervista inedita a Luciano Vincenzoni con commento di Massaro. Ingresso gratuito concesso dalla famiglia Amadio, in ricordo di Feliciano Amadio, illustre imprenditore trevigiano che ha promosso la cultura cinematografica in città.

