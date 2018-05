Il cinema: cosa racconta di noi? Proiezione del film "Una donna fantastica"

Continuano i nostri appuntamenti con il cinema. Useremo come sempre una pellicola da cui trarre degli spunti interessanti e costruttivi, in questo ci aiuteranno, come sempre, una delle nostre Socie Fondatrici Roberta Mazzer che si occuperà della presentazione del film, la Presidente Stefania Vecchia curerà la parte relativa all’interiorità e la nostra esperta critica cinematografica Paola Brunetta curerà la parte tecnica. A conclusione della proiezione daremo vita ad un piccolo confronto alla ricerca ognuno delle proprie emozioni, rimanete quindi anche dopo la conclusione del film poiché esternare il proprio sentire o solo ascoltare quanto percepito da altri arricchisce la conoscenza delle nostre dinamiche più profonde..! Ricordiamo che all’entrata saranno presenti delle addette che risponderanno a qualsiasi domanda vorrete fare riguardo la Fondazione e sarà possibile sostenerci acquistando la tessera associativa.