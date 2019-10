Prosit: imparare i segreti dei sommelier in tre lezioni con Ais Veneto

Il minuto perlage di uno spumante cela la storia di uomini e di terre lontane, un mondo fatto di tecnica e di passione. Tre incontri per trasformare la bevanda di un semplice happy hour in un’esaltante esperienza formativa. Ais Veneto, delegazione di Treviso, in collaborazione con la cantina Ca’ di Rajo di San Polo di Piave, propone "PROSIT", un corso di 3 lezioni per avvicinarsi al mondo del vino con un metodo professionale e scoprire di più sul mondo degli spumanti. Le lezioni si terranno nella sede della cantina a Rai di San Polo di Piave, in tre diversi mercoledì: 6 -13- 20 novembre.



“PROSIT" nasce con l’obiettivo di andare incontro alle esigenze di tutti coloro che non hanno la possibilità di frequentare un intero corso AIS ma desiderano comunque avvicinarsi al mondo del vino. Un modo diverso di interpretare la formazione che AIS Veneto vuole offrire ad appassionati ed operatori, utilizzando un approccio semplice e diretto. Ogni lezione si apre con una breve introduzione agli argomenti in programma. Alla sezione teorica segue una degustazione guidata di tre vini significativi della cantina Ca’ di Rajo, in funzione dei temi trattati, e accompagnata da prove pratiche di servizio. Tra gli argomenti trattati vi sono: cenni su l’esame visivo del vino. I metodi di spumantizzazione, le uve più adatte e le tecniche atte alla loro valorizzazione nelle principali zone produttive. degustazione di tre vini spumanti. La storia, le caratteristiche climatiche e geografiche delle più celebri zone per la spumantizzazione del metodo Charmat e del Metodo Classico.



Il costo completo di partecipazione riservato ai nuovi soci è di 90,00€ (compresa la quota associativa ridotta annuale AIS di 45€) e comprende una serie di benefit come l’iscrizione per un anno ad Associazione Italiana Sommelier e ad AIS Veneto con la possibilità di accedere a tutte le iniziative con le tariffe esclusive dedicate ai soci compreso lo sconto del 10% per la partecipazione a un eventuale corso professionale AIS di primo livello nonché di ricevere due numeri della rivista Sommelier Veneto. Per info e iscrizioni: www.aisveneto.it oppure cell. 3290317372