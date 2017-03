“La protesta e l’amore” lo show dedicato alla storia della canzone italiana dal dopoguerra ai giorni nostri

Un viaggio nella storia della popolar music, dal dopoguerra ai giorni nostri, per il terzo appuntamento di “Fantasia in note”, rassegna musicale ideata da Pro Loco Sarmede. Sabato 18 marzo, alle 21, il palco dell’auditorium sarmedese ospita il cantautore e scrittore mantovano Luca Bonaffini in “La protesta e l’amore”. Uno show dedicato alla storia della canzone che, dopo la prima di Brescia, sbarca ora a Sarmede.

Bonaffini salirà sul palco con chitarre acustiche ed elettriche in veste di one-man-band-show con tanti aneddoti e ballate storiche. Racconterà la canzone italiana dal dopoguerra ai giorni nostri, attraverso la canzone romantica, la nascita delle scuole cantautorali, la ballata ideologica e di protesta, l’avvento del pop d’autore. Al centro della serata il rapporto epocale tra musica e parole che, soprattutto dalla fine degli anni ‘50 alla prima metà degli anni ‘90, è stato il commento sonoro della storia Italiana. Bonaffini, al quale il critico musicale Mario Bonanno ha dedicato il libro “La protesta e l’amore”, è un cantautore anomalo che ha realizzato ben dodici album e ha all’attivo ben cinquanta collaborazioni prestigiose (come quelle con Bertoli e Lolli), oltre ad aver realizzato testi teatrali su temi civili. Sabato, a Sarmede, sarà proposto un viaggio nel tempo, senza nostalgia e zero vintage: piuttosto un omaggio alla memoria, strumento fondamentale per creare cose nuove.

Ospite della serata un personaggio straordinario della storia della musica italiana: Dario Baldan Bembo. Cantautore e compositore italiano, ha scritto per grandi artisti contemporanei come Mia Martini (Minuetto, Inno, Piccolo uomo), Renato Zero (Amico, Più su, Spiagge e molte altre) e Mina. Ha inoltre pubblicato dieci album come solista. Nel corso della serata, Bonaffini dedicherà un momento monografico al collega milanese che, a sua volta, omaggerà Mia Martini anticipando l’album tribute a lei dedicato, di prossima uscita. Baldan Bembo riceverà una simbolica targa alla carriera e al percorso artistico assegnata dalla storica rivista di musica Nuovo Ciao Amici, giornale fondato nel 1963.

“Fantasia in note” si chiude sabato 25 marzo alle 21 con la musica gitana dei Yerbagüena.

Inizio concerti ore 21. Info e biglietteria: www.sarmede.org o 0438.1890449.