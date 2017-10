PSYCH-K®

Corso base con Irene Menis (Professionista SIAF n° PI-1216T-OP, disciplinata ai sensi dalla legge 4/2013)



✔ Quando

Venerdì 17/11 e sabato 18/11

ore 9:00-13:00 e 14:30-18:00

Domenica 19/11: 9.00-13.00 e 14.30-16.30



✔ Dove

Centro Spazio Zero presso Bed & Breakfast VILLA MIANI (Via Tiepolo 12 - 31057 Lanzago di Silea - TV)



✔ Info e Prenotazioni

Chiara: 347 1139776 - 0422 361079 - info@entrospaziozero.it





☀ A COSA MI SERVE PSYCH-K® ☀

Con PSYCH-K® puoi trasformare i comportamenti limitanti in modo

rispettoso del tuo percorso personale. In questo modo puoi liberare ed esprimere a pieno tutti i tuoi talenti. Qualsiasi ambito della vita può trarne beneficio.

Ecco alcuni esempi di ciò che puoi ottenere con il Corso Base di PSYCH-K®:

 Ridurre stress e ansia

 Aumentare le opportunità di carriera

 Coltivare le relazioni che desideri e che ti meriti

 Aumentare il tuo benessere psicofisico

 Mettere in pratica l’eccezionale potere della tua mente

 Aumentare le performaces sportive, lavorative, scolastiche, ecc

 Portare la prosperità in ogni ambito della vita

 Lasciare andare le memorie dolorose

 Superare facilmente paure e fobie.

 Eliminare abitudini dannose (fumare, mangiare eccessivamente, ecc.)

 Accelerare il tuo sviluppo spirituale



Rinnovando le tue credenze subconscie ti sorprenderai delle cose meravigliose che si manifesteranno nella tua vita!!



Già subito dopo il corso potrai usare PSYCH-K® autonomamente per te stesso e con le persone che ti sono care, anche a livello

professionale.