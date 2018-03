"Imparare il public speaking" con l'attore Stefano Pesce

In una società dove la comunicazione assume un ruolo sempre più importante e strategico, le doti di sapersi presentare al pubblico e tenere un discorso sono ormai essenziali. Per questo Federmanager Treviso e Belluno organizzerà il prossimo lunedì 12 marzo presso l’Hotel Maggior Consiglio di Treviso (ore 20) una serata aperta al pubblico con Stefano Pesce. Intitolato “No Slides Please”, l’incontro vedrà Pesce, attore di teatro, cinema e televisione – protagonista tra l’altro del recente film “Leoni” ambientato proprio a Treviso – che negli ultimi anni ha scelto anche di seguire la strada del formatore, raccontare come poter allenare al meglio le proprie capacità di sapersi presentare in pubblico e parlare davanti alla telecamera. Nel suo corso vengono trattati argomenti base come l’imparare a gestire l’ansia da prestazione, il valutare le proprie capacità di comunicazione e l’acquisire l’arte di parlare in pubblico, ma anche percorsi più avanzati che riguardano le strategie di comunicazione nel public speaking, il saper preparare, costruire, presentare un discorso e l’essere incisivi e disinvolti per arrivare all’obiettivo.



Diplomatosi come attore alla Civica Scuola di Arte drammatica “Paolo Grassi” e al Corso Specializzazione attori Luca Ronconi, Stefano Pesce negli ultimi 15 anni ha maturato esperienze sui più importanti set cinematografici e televisivi italiani. Scrive racconti, testi teatrali e trattamenti cinematografici e dal 2017 ha intrapreso un percorso formativo come Coach e Counselor Aziendale. Con l’obiettivo di utilizzare la sua formazione teatrale e l’esperienza cinematografica sia per la creazione di campagne di comunicazione del territorio che per affrontare problemi aziendali con particolare attenzione alla comunicazione del brand, alla presentazione in pubblico dei singoli manager, alla fortificazione di gruppi di lavoro e alla consapevolezza della comunicazione in ambito privato e professionale. Introdurrà la serata la dottoressa Cristina Magoga, Manager e Coach Aziendale. Per informazioni sull’evento: eventi@federmanagertv.it