Esposizione di astrofotografia "Punti di luce: dove nascono le stelle"

Esposizione di astrofotografia alla scoperta delle meraviglie celesti. All'interno della suggestiva location del Molinetto della Croda, saranno esposte numerose stampe di grande qualità, rappresentanti oggetti celesti quali nebulose e galassie, piuttosto che grandi campi sulla Via Lattea, Luna ed eclissi. Ogni stampa sarà accompagnata da didascalie informative, per far comprendere meglio la natura del soggetto rappresentato. Il percorso all'interno della struttura inizia con un video introduttivo sulle costellazioni ed alcune nozioni generali sullo stazionamento del telescopio.