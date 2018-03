"Punto e punta" al Teatro Sant'Anna

Punto e Punta in scena domenica 25 marzo alle ore 17 al Teatro Sant’Anna portato in scena dalla compagnia di Proscenio Teatro di Fermo: uno spettacolo che dà emozioni alle forme.



Tutto ha inizio con un piccolo punto nero in uno spazio immenso, bianco e silenzioso. Poi, d’un tratto, arriva a fargli compagnia una punta, e da lì in avanti il mondo si riempirà di tanti puntini scalmanati che si prenderanno per mano fino a diventare linee. Le linee diverranno forme colorate e magiche, e così via.



Grazie a “Una fetta di teatro”, un format ideato da Gli Alcuni, le giovani generazioni, con i propri genitori, avranno l’occasione di scoprire e vivere il teatro, con le sue storie e le sue fascinazioni, grazie a linguaggi che sono sempre nuovi ma anche attenti al particolare pubblico a cui tutto il lavoro di programmazione è dedicato.