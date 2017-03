Qualcuno ci ama - Laboratorio esperienziale per sperimentare il dono dell'amore

DOVE E QUANDO Centro Albero dei Desideri (via dei Balla 8, Montebelluna) Sabato 1 / 8 / 22 aprile ore 9.30-12.30 °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° ✔ Ti è mai capitato di sentirti perso, frustrato, demotivato, senza prospettive o addirittura inutile? ✔ Sei stato anche tu vittima dello stress che porta a correre senza mai poterti fermare ad assaporare quello che stai costruendo? ✔ Hai sentito anche tu il peso del giudizio che blocca la tua voglia di esprimerti, le tue azioni, la tua vitalità? Più o meno tutti ci troviamo a vivere situazioni simili, che abbassano le prestazioni e il livello di gioia nella nostra vita. MA PER TUTTI C'È UNA BUONA NOTIZIA: QUESTI SONO TUTTI SINTOMI DELLA MANCANZA DI AMORE. Non parliamo di un partner o di una famiglia, ma di quell'amore che ci è stato donato per il solo fatto che siamo nati in questo pianeta. Quell'amore che è già in te e che può essere riscoperto.

Ti aspetto a "Qualcuno ci ama", il Laboratorio esperienziale di crescita per sperimentare il dono dell'amore! °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Riceverai più chiavi per riscoprire il dono dell'amore e rivitalizzare la tua vita, per esempio iniziando a: ✓ gioire delle piccole cose che ti accadono ✓ accorgerti dei segnali di cambiamento nella tua vita ✓ scovare le opportunità anche nelle difficoltà ✓ incontrare gli altri °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Il Laboratorio si sviluppa in tre incontri, della durata di tre ore ciascuno circa. Le tecniche utilizzate si ispirano agli insegnamenti di Osho, Jodorowsky, bioenergetica, Gestalt e insegnamenti affini. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° PROGRAMMA 1° incontro: IL CORPO La relazione con il nostro corpo e la nostra energia; la relazione con il corpo e l'energia degli altri; condivisione 2° incontro: LE EMOZIONI La relazione con le nostre emozioni; la relazione con le emozioni degli altri; condivisione 3° incontro: LA MENTE Esercizi di meditazione per sperimentare la "non-mente"; tutto il resto è mente, ma per accorgercene abbiamo bisogno di creare uno spazio da cui osservare e riprendere potere su noi stessi... Condivisione Quota di partecipazione: € 75 inclusivi dei tre incontri INFO E ISCRIZIONI Roberta: cell 320 4013952 - info@robertamarzola.it Albero dei desideri (Clara): cell 342 372 2161