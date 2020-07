"Quando Oderzo aveva IL carattere": incontro sulla tipografia del passato

L’Associazione culturale Kantiere Misto (APS – ACU) ha il piacere di invitarvi all’evento, “Quando Oderzo aveva IL carattere”, di Renato Val, che si terrà mercoledì 22 luglio alle ore 21.00 ad Oderzo (TV), presso l'hub di comunità Il Kantiere, in via Roma 57. Renato Val è un tipografo che ha visto la sua professione modificarsi molto nel corso del tempo: la presente iniziativa è rivolta a comprendere il passato della tipografia, mostrando la peculiarità della zona di Oderzo e dintorni. “IL carattere” di Oderzo significa appunto tornare indietro sino al periodo a cavallo tra fine Ottocento ed inizio Novecento, quanto la tipografia non era un lavoro standardizzato a causa della tecnologia, ma era un’attività dove la competenza e la fantasia dei professionisti giocavano un ruolo importante nella formazione di un preciso stile grafico. La zona di Oderzo, infatti, aveva come peculiarità un proprio tipo di carattere, che la serata di Renato Val presso Il Kantiere, vuole riscoprire attraverso aneddoti, curiosità di carattere storico ed una dimostrazione dal vivo con una macchina da stampa – perfettamente funzionante - di fine Ottocento.L’iniziativa si terrà nel rispetto delle normative anti-covid; i partecipanti sono tenuti ad arrivare muniti di mascherine. Per informazioni e prenotazioni: cell. 347 973 5334, info@kantier emisto.org.