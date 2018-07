Quarto Profilo @ Live & Grill - I giovedì della grigliata e musica live!

Giovedì prossimo per i 🎵Giovedì Live & Grill🎵 al Bosketto una band che non ha bisogno di presentazioni... I QUARTO PROFILO che per l'occasione proporranno un repertorio acustico con brani tratti dai loro dischi e alcuni inediti!



Come ogni giovedì, per cena potrete gustarvi, oltre al normale menù, la nostra GRIGLIATA MISTA + polenta + acqua + vino della casa a 👉15 Euro.



Consigliata la prenotazione ☎ 0422 582180.

In caso di pioggia l'evento si terrà ugualmente all'interno del locale.



QUARTO PROFILO

"Semplice" è l’ottavo album registrato in studio dalla band trevigiana, che ritrova in questo disco nuovi impulsi e nuove emozioni.



La matrice del disco è sempre quella rock, ma oltre alle chitarre gli arrangiamenti dei pezzi per la prima volta vedono la presenza di archi, tastiere e pianoforte. Le canzoni appaiono ricche di sfumature e sonorità che rimandano a band come Coldplay e Kings of Leon.



I testi rispecchiano i sentimenti di gioia, rabbia e amore che appartengono al quotidiano di tutti noi. L’anima poetica è sempre molto presente ma il linguaggio è quello di tutti i giorni.